Українська розвідка уразила три вертольоти на території РФ, - джерела

Як зазначають джерела, близько 3:00 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населений пункт Томіліно, Московська область) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Зазначається, що "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" - це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ", - додає джерело.