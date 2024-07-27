Как отмечают источники, около 3:00 21 июля на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населенный пункт Томилино, Московская область) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Отмечается, что "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" - это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов. Предприятие включает в себя два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

"Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения РФ", - добавляет источник.