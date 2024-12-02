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Українська розвідка уразила російську ППО у Криму: у Forbes озвучили ймовірну мету ударів

Понеділок 02 грудня 2024 11:20
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Українська розвідка уразила російську ППО у Криму: у Forbes озвучили ймовірну мету ударів Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка завдала масштабних ударів по базах росіян у Криму. Таким чином війська хотіли змусити РФ перекинути з фронту додаткові засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як пише видання, попри масовість і складність удару, він ймовірно був насамперед фінтом, який має змусити росіян перенаправити додаткові засоби ППО з інших місць уздовж лінії фронту. Таким чином, українська атака на Крим може полегшити подальші українські атаки.

Це можуть бути удари по російських командних пунктах і лініях постачання в Курській області. Або удари по ключових об'єктах російської інфраструктури в Донецькій області.

За даними Forbes, під час обстрілу 29 листопада було використано одну з найрізноманітніших комбінацій боєприпасів. Туди могли входити крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси С-200, переобладнані в далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники Головного розвідувального управління, а також балістичні ракети невстановленого типу.

На перший погляд, може здатися, що це була марна атака, однак передислокація засобів протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з посилення українських атак на найкращі зенітно-ракетні батареї російських ВПС С-400 може створити прогалини в системі протиповітряної оборони.

Знищення російських РЛС у Криму

Раніше ми писали про те, що українські розвідники знищили FPV-дронами радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". А 28 листопада розвідники знищили в Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот".

Також 29 листопада у Криму українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів.

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