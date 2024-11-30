Українські розвідники уразили одразу три РЛС росіян в Криму

Українські розвідники уразили одразу три радіолокаційі станції (РЛС) окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні. За даними розвідників, уражено: РЛС "Каста-2Е2" - 1 шт.;

РЛС "Подльот" - 2 шт. В ГУР констатують, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.