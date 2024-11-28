ГУР знищило в Криму російську РЛС "Підльот" вартістю 5 млн доларів
Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію на території тимчасово окупованого Криму. Було знищено радіолокаційну станцію "Підльот".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.
"28 листопада 2024 року внаслідок успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Підльот", - сказано у повідомленні розвідки.
Деталі знищення російської РЛС не розкривають. Вказано лише, що ворожу техніку "спалили".
Фото: українські розвідники знищили російську РЛЗ (t.me/DIUkraine)
При цьому на карті, яку ГУР прикріпило у посту, помітно, що російську РЛС знищили у західній частині Криму.
Що відомо про РЛС "Підльот"
Як зазначають у розвідці, росіяни використовували РЛС 48Я6-К1 "Підльот" для виявлення повітряних цілей на малих та вкрай малих висотах у складній обстановці.
Вона працює у взаємодії із зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400.
Орієнтовна вартість такої РЛС становить 5 млн доларів.
До речі, на початку серпня з'явилася інформація, що у тимчасово окупованому Криму було знищено чотири пускові установки С-400.
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