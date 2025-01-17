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Українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (відео)

Фото: українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Розвідники перехопили нову размову росіян, яка це підтверджує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, у здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканка Бєлгородської області розповідає про чергові втрати російських окупантів у війні проти України.  

"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место,  где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - розповіла вона.

Як з'ясували розвідники, вище згаданий окупант у складі групи приїхав міняти інших загарбників, а туди вже вдарили Сили безпеки та оборони України.

Втрати РФ в Україні

За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.

Крім того, як повідомлялось раніше, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

Зокрема, за даними президента України Володимира Зеленського, рекордними були втрати РФ в останні місяці минулого року.

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