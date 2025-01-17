Українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (відео)

Так, у здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканка Бєлгородської області розповідає про чергові втрати російських окупантів у війні проти України.

"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место, где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - розповіла вона.

Як з'ясували розвідники, вище згаданий окупант у складі групи приїхав міняти інших загарбників, а туди вже вдарили Сили безпеки та оборони України.