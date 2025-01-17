Українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (відео)

Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Розвідники перехопили нову размову росіян, яка це підтверджує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, у здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканка Бєлгородської області розповідає про чергові втрати російських окупантів у війні проти України.
"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место, где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - розповіла вона.
Як з'ясували розвідники, вище згаданий окупант у складі групи приїхав міняти інших загарбників, а туди вже вдарили Сили безпеки та оборони України.
За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.
Крім того, як повідомлялось раніше, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.
Зокрема, за даними президента України Володимира Зеленського, рекордними були втрати РФ в останні місяці минулого року.
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