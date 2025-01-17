Украинская разведка перехватила разговор о значительных потерях РФ (видео)

Так, в добытом разведчиками радиоперехвате жительница Белгородской области рассказывает об очередных потерях российских оккупантов в войне против Украины.

"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место, где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - рассказала она.

Как выяснили разведчики, выше упомянутый оккупант в составе группы приехал менять других захватчиков, а туда уже ударили Силы безопасности и обороны Украины.