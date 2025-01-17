Украинская разведка перехватила разговор о значительных потерях РФ (видео)
Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Разведчики перехватили новый разговор россиян, который это подтверждает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, в добытом разведчиками радиоперехвате жительница Белгородской области рассказывает об очередных потерях российских оккупантов в войне против Украины.
"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место, где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - рассказала она.
Как выяснили разведчики, выше упомянутый оккупант в составе группы приехал менять других захватчиков, а туда уже ударили Силы безопасности и обороны Украины.
Потери РФ в Украине
За последние сутки с 16 на 17 января, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 12 танков и 13 боевых бронированных машин.
Кроме того, как сообщалось ранее, Россия в 2024 году понесла рекордные потери - 430 790 солдат. Это численность почти 36 мотострелковых дивизий.
В частности, по данным президента Украины Владимира Зеленского, рекордными были потери РФ в последние месяцы прошлого года.
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