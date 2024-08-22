Українська розвідка "хакнула" російські телеканали і показала правду війни, - джерела

Як повідомляють джерела РБК-Україна в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській".

Джерела наголошують, що це не завадило кіберфахівцям ГУР у збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак, низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки. Про це свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.