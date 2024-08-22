UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська розвідка "хакнула" російські телеканали і показала правду війни, - джерела

Фото: ГУР атакувало російські телеканали (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела РБК-Україна в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова. 

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській". 

Джерела наголошують, що це не завадило кіберфахівцям ГУР у збереженні доступу до серверів телекомпаній. 

Відтак, низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки. Про це свідчать і публічні звернення до телеглядачів.  

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.

 

 

Масштабна кібератака ГУР

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки провело масштабну кібератаку на російські інтернет-сервіси. Кіберфахівці націлилися на фінансовий сектор РФ.

Відомо, що атака тривала тиждень, були атаковані сервіси головних російських банків. Також ГУР атакувало російських провайдерів, національні платіжні системи, соціальні мережі, месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів. Джерела РБК-Україна у спецслужбах наголошували, що це ресурси причетні до підтримки та фінансування війни проти України.

Крім того, через масштабну кібератаку ГУР у Росії спостерігалися проблеми з роботою банкоматів.

Більше про наслідки кібератаки ГУР - дізнайтеся за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУРКібератакаВійна Росії проти України