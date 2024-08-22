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Украинская разведка "хакнула" российские телеканалы и показала правду войны, - источники

Фото: ГУР атаковало российские телеканалы (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали ряд телеканалов России. По российскому телевидению показали правдивые видео о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как сообщают источники РБК-Украина в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральское ТВ", "Евразия 360", "Евразия. Первый канал" и других. Часть атакованных каналов входят в медиахолдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию. Однако из-за их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов, а именно "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", "СпБ", "Оплот", ТВ- 3 и "Первый российский".

Источники отмечают, что это не помешало киберспециалистам ГУР в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить вещание на длительное время с момента совершения атаки. Об этом свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

На утро 22 августа только телеканал "Евразия 360" и ТВ-3 частично возобновили свою работу. Вещание других каналов остается заблокированным.

 

 

Масштабная кибератака ГУР

Напомним, недавно Главное управление разведки провело масштабную кибератаку на российские интернет-сервисы. Киберспециалисты нацелились на финансовый сектор РФ.

Известно, что атака длилась неделю, были атакованы сервисы главных российских банков. Также ГУР атаковало российских провайдеров, национальные платежные системы, социальные сети, мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов. Источники РБК-Украина в спецслужбах отмечали, что эти ресурсы причастны к поддержке и финансированию войны против Украины.

Кроме того, из-за масштабной кибератаки ГУР в России наблюдались проблемы с работой банкоматов.

Больше о последствиях кибератаки ГУР - узнайте по ссылке.

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