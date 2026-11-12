ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українська ППО збила 60 з 66 реактивних дронів РФ за день, ворожа атака триває

19:16 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Українська ППО збила 60 з 66 реактивних дронів РФ за день, ворожа атака триває Фото: українська ППО (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські окупанти протягом дня атакували Україну дронами-камікадзе, в тому числі реактивними, а також "Бандеролями". Більшість ворожих засобів повітряного нападу вдалось збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

Протягом дня 12 листопада (із 06.30 по 19.00) росіяни атакували Україну:

  • 143 ударними дронами (66 із них - реактивні), "Гербера" та дронами інших типів;
  • S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Згідно з попередніми даними, протягом дня протиповітряною обороною України збито/подавлено 124 БпЛА (60 із них - реактивні), дві S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває", - повідомили військові.

Нагадаємо, в ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами.

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила й подавила 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна в Україні Дрони
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone