Украинская ПВО сбила 60 из 66 реактивных дронов РФ за день, вражеская атака продолжается

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Российские оккупанты в течение дня атаковали Украину дронами-камикадзе, в том числе реактивными, а также "Бандеролями". Большинство вражеских средств воздушного нападения удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

В течение дня 12 ноября (с 06.30 до 19.00) россияне атаковали Украину: 143 ударными дронами (66 из них - реактивные), "Гербера" и дронами других типов;

S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Согласно предварительным данным, в течение дня противовоздушной обороной Украины сбито/подавлено 124 БпЛА (60 из них - реактивные), две S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". "В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА, боевая работа продолжается", - сообщили военные.