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Українська ППО сьогодні знищила ще 8 іранських "Шахидів"

Фото: українська ППО сьогодні знищила ще 8 іранських "Шахидів" (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку доби 14 жовтня на південному та східному напрямках протиповітряною обороною знищено вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісьмох боєприпасів "Shahed-136". П'ять - зенітними ракетними військами Повітряних сил і три - протиповітряною обороною Військово-Морських сил Збройних сил України", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.

Як раніше заявив Столтенберг, пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.

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