ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 19:04
НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.

"Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва", - заявив генсек.

Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, про що заявив Столтенберг.

Вчора стало відомо, що Україна отримала німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, також очікуються поставки американських NASAMS.

Детальніше про системи IRIS-T можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війна в Україні
NEWS
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни