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Украинская ПВО сегодня уничтожила еще 8 иранских "Шахидов"

Фото: украинская ПВО сегодня уничтожила еще 8 иранских "Шахидов" (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала суток 14 октября на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожено восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов "Shahed-136". Пять - зенитными ракетными войсками Воздушных сил и три - противовоздушной обороной Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера стало известно, что Североатлантический альянс планирует поставить в Украину оборудование для борьбы с иранскими беспилотниками.

Как ранее заявил Столтенберг, приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО.

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ПВОВоздушные силы Украины