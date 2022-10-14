Украинская ПВО сегодня уничтожила еще 8 иранских "Шахидов"

С начала суток 14 октября на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожено восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов "Shahed-136". Пять - зенитными ракетными войсками Воздушных сил и три - противовоздушной обороной Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - рассказали в ведомстве.
Напомним, вчера стало известно, что Североатлантический альянс планирует поставить в Украину оборудование для борьбы с иранскими беспилотниками.
Как ранее заявил Столтенберг, приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО.
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