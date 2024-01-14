UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська ППО ефективно адаптується до ударів РФ, - ISW

Фото: українські сили ППО адаптуються до ракетних атак РФ (Повітряні сили ЗСУ/Facebook)
Автор: Валерій Савицький

Виведення з ладу українськими силами протиповітряної оборони більше 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, свідчить про впровадження інноваційних технологій протистояння ракетним ударам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що під час останньої масштабної атаки, українські військові вивели з ладу понад 20 ракет за допомогою "активних заходів протидії засобами радіоелектронної боротьби". Експерти ISW зазначають, що це може бути проявом українських можливостей РЕБ, які зазвичай приписують виведенню з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

Крім того, зазначається у звіті, ISW раніше оцінював, що ракетні обстріли Росії по Україні та українська адаптація з протидії новим російським ударним комплексам, є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки між наступальними й оборонними силами та засобами дальньої авіації і протиповітряної оборони.

"Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що застосований 13 січня російський ударний пакет, був схожий на пакет, який російські війська застосували 8 січня і під час попередніх нещодавніх ударів. Це свідчить про те, що українські війська можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударних пакетах і відповідно до них впроваджувати інновації та адаптуватися", - йдеться у звіті ISW.

Масштабний обстріл України 13 січня

Вранці 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Військові агресора випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Зокрема, з шести випущених по Україні аеробалістичних "Кинджалів", три не досягнули своєї цілі. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про масовану атаку 13 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України