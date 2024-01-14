Українська ППО ефективно адаптується до ударів РФ, - ISW

У звіті нагадали, що під час останньої масштабної атаки, українські військові вивели з ладу понад 20 ракет за допомогою "активних заходів протидії засобами радіоелектронної боротьби". Експерти ISW зазначають, що це може бути проявом українських можливостей РЕБ, які зазвичай приписують виведенню з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

Крім того, зазначається у звіті, ISW раніше оцінював, що ракетні обстріли Росії по Україні та українська адаптація з протидії новим російським ударним комплексам, є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки між наступальними й оборонними силами та засобами дальньої авіації і протиповітряної оборони.

"Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що застосований 13 січня російський ударний пакет, був схожий на пакет, який російські війська застосували 8 січня і під час попередніх нещодавніх ударів. Це свідчить про те, що українські війська можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударних пакетах і відповідно до них впроваджувати інновації та адаптуватися", - йдеться у звіті ISW.

Масштабний обстріл України 13 січня

Вранці 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Військові агресора випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Зокрема, з шести випущених по Україні аеробалістичних "Кинджалів", три не досягнули своєї цілі. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про масовану атаку 13 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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