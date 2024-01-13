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Чи вдалося сьогодні збити ворожі "Кинджали": що каже Ігнат

Україна, Субота 13 січня 2024 11:24
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Чи вдалося сьогодні збити ворожі "Кинджали": що каже Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зранку 13 січня запустила по Україні шість аеробалістичних ракет "Кинджал". Половина з них не досягла цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми бачили шість "Кинджалів, ми про них повідомляли. І зрештою шість їх було теж, половина точно не досягла цілей - це 100%", - сказав Ігнат.

На питання про те, чи були під час сьогоднішньої атаки фальш-цілі, речник Повітряних сил сказав, що не виключає, що було кілька цілей, де був ворожий вплив.

Він додав, що понад 20 повітряних засобів не досягли мети. Він пояснив, що вони могли впасти на відкритій місцевості або був підрив у повітрі, або дія засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Масштабний обстріл України

Зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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