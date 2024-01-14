RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ, - ISW

Фото: украинские силы ПВО адаптируются к ракетным атакам РФ (Воздушные силы ВСУ/Facebook)
Автор: Валерий Савицкий

Вывод из строя украинскими силами противовоздушной обороны более 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы, свидетельствует о внедрении инновационных технологий противостояния ракетным ударам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что во время последней масштабной атаки, украинские военные вывели из строя более 20 ракет с помощью "активных мер противодействия средствами радиоэлектронной борьбы". Эксперты ISW отмечают, что это может быть проявлением украинских возможностей РЭБ, которые обычно приписывают выведению из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.

Кроме того, отмечается в отчете, ISW ранее оценивал, что ракетные обстрелы России по Украине и украинская адаптация по противодействию новым российским ударным комплексам, является частью более широкой тактической и технологической гонки между наступательными и оборонительными силами и средствами дальней авиации и противовоздушной обороны.

"Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что примененный 13 января российский ударный пакет, был похож на пакет, который российские войска применили 8 января и во время предыдущих недавних ударов. Это свидетельствует о том, что украинские войска могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударных пакетах и в соответствии с ними внедрять инновации и адаптироваться", - говорится в отчете ISW.

Масштабный обстрел Украины 13 января

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробаллистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о массированной атаке 13 января - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины