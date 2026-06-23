Українська оборонка - найкраща, Європа має брати приклад, - єврокомісар

Українська оборонна промисловість отримала одну з найвищих оцінок від представників ЄС. У Брюсселі пояснили, чому це важливо для всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара із питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі 23 червня.

За його словами, саме розвиток оборонної промисловості став одним із ключових чинників, які дозволили Україні адаптуватися до сучасної війни та змінити її характер.

Чому українську армію вважають найкращою в Європі

Кубілюс нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо та президент Фінляндії Александр Стубб раніше називали українську армію найсильнішою в Європі та найкраще пристосованою до сучасних бойових дій.

"Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою", - заявив єврокомісар.

Читайте також: Українські зброярі отримають нові можливості для розширення виробництва під час війни

Як приклад він навів стрімкий розвиток виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, саме здатність швидко впроваджувати нові технології дозволила Україні отримати переваги на полі бою.

ЄС закликали переймати український досвід

Кубілюс наголосив, що Європейському Союзу варто інтегрувати Україну до спільної оборонної промисловості, оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу. Також він закликав країни ЄС переймати український досвід швидкого та масштабного виробництва озброєнь.

Окремо посадовець звернув увагу на темпи виробництва зброї в Росії. За його словами, РФ досі виготовляє більше оборонної продукції, ніж Європейський Союз, що створює додаткові ризики для безпеки континенту.

"Це створює спокусу для Путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?", - наголосив він.

Як приклад ефективності українського ОПК він навів зростання виробництва після 2022 року. За словами Кубілюса, за цей час Україна збільшила обсяги оборонного виробництва у 50 разів і вийшла на рівень, який наразі "здатна виробляти оборонна промисловість Німеччини чи Франції за рік".