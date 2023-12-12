ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська молодіжка розгромила Естонію на хокейному чемпіонаті світу

Блед, Вівторок 12 грудня 2023 15:48
UA EN RU
Українська молодіжка розгромила Естонію на хокейному чемпіонаті світу Фото: "Синьо-жовті" відсвяткували другу поспіль перемогу на ЧС-2024 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Хокейна збірна України U-20 у вольовому стилі здолала однолітків із Естонії у 2-му турі чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу U-20, IB, 2-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 – 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Шайби: Дубський, 26:16, Сидоренко, 46:52, Крикля, 48:29, Дахновський, 54:58, Ковальчук, 58:48 – Морозов, 13:12

Рахунок у протистоянні відкрили балтійці. У середині стартового періоду Морозов на "п'ятаку" зіграв на добиванні після сейву Арцатбанова. Воротар "синьо-жовтих" парирував кидок Тімофєєва, але відбити ще один постріл уже не встиг.

Українська команда відновили паритет на початку другої 20-хвилинки. Це Дубський з центральної зони поклав під стійку воріт Аганезовса. Повністю ж перевернути матч на власну користь підопічні Андрія Срюбка зуміли у фінальному періоді, відвантаживши естонцям чотири шайби.

Україна U-20 двічі "спалахнула" двома голами. У першому випадку відзначися Сидоренко та Крикля. Перший реалізованим моментом завершив класний прохід правим краєм, а другий замкнув передачу з-за воріт. У другому ж відзначилися Дахновський та Ковальчук. Перший у дотик влучив із лівої зони вкидання, а другий – відправив шайбу в порожні ворота.

Друга поспіль перемога дозволила молодіжній збірній України й далі претендувати на підвищення в класі. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 14 грудня проти Італії U-20. Зі секстету команд у Дивізіоні IA підніметься лише переможець групи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Збірна України хоккей Чемпионат мира по хоккею
NEWS
Кібератака на "Київстар". СБУ відкрила справу за вісьмома статтями, не виключають слід РФ
Кібератака на "Київстар". СБУ відкрила справу за вісьмома статтями, не виключають слід РФ
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік