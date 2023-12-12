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Украинская молодежка разгромила Эстонию на хоккейном чемпионате мира

Блед, Вторник 12 декабря 2023 15:48
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Украинская молодежка разгромила Эстонию на хоккейном чемпионате мира Фото: "Сине-желтые" отпраздновали вторую победу на ЧМ-2024 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Хоккейная сборная Украины U-20 в волевом стиле одолела сверстников из Эстонии во 2-м туре чемпионата мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира U-20, IB, 2-й тур

Украина U-20 – Эстония U-20 – 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Шайбы: Дубский, 26:16, Сидоренко, 46:52, Крикля, 48:29, Дахновский, 54:58, Ковальчук, 58:48 – Морозов, 13:12

Счет в противостоянии открыли балтийцы. В середине стартового периода Морозов на "пятаке" сыграл на добивании после сэйва Арцатбанова. Вратарь "сине-желтых" парировал бросок Тимофеева, но отразить еще один выстрел уже не успел.

Украинская команда восстановила паритет в начале второй 20-минутки. Это Дубский из центральной зоны положил под штангу ворот Аганезовса. Полностью же перевернуть матч в собственную пользу подопечные Андрея Срюбко сумели в финальном периоде, отгрузив эстонцам четыре шайбы.

Украина U-20 дважды "вспыхнула" двумя голами. В первом случае отличились Сидоренко и Крикля. Первый реализованным моментом завершил классный проход по правому краю, а второй замкнул передачу из-за ворот. Во втором отличились Дахновский и Ковальчук. Первый в касание попал из левой зоны вбрасывания, а второй отправил шайбу в пустые ворота.

Вторая подряд победа позволила молодежной сборной Украины и дальше претендовать на повышение в классе. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют 14 декабря против Италии U-20. Из секстета команд в Дивизион IA поднимется только победитель группы.

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