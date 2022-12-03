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Українська молитва повертається. Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської лаври

Фото: Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської лаври. Він заявив, що процес повного повернення лаври до Православної церкви України тільки почався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Епіфанія в Facebook.

Він зазначив, що розбудова помісної церкви - це тривалий і складний процес, але він вже розпочався.

"Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень", - зазначив митрополит Київський.

Епіфаній закликав вірян зберігати спокій та дочекатися, коли у святині зазвучить молитва української мовою за мир, вигнання агресора та добро для України.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Також зазначимо, що президент Володимир Зеленський ввів в дії рішення РНБО про санкції проти намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).

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ПЦУКиїв