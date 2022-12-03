RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская молитва возвращается. Епифаний сделал заявление о Киево-Печерской лавре

Фото: Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сделал заявление о Киево-Печерской лавре. Он заявил, что процесс полного возвращения лавры в Православную церковь Украины только начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Епифания в Facebook.

Он отметил, что развитие поместной церкви - это длительный и сложный процесс, но он уже начался.

"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню - Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется так, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решений", - отметил митрополит Киевский.

Епифаний призвал верующих сохранять спокойствие и дождаться, когда в святыне зазвучит молитва на украинском языке за мир, изгнание агрессора и добро для Украины.

Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.

Также отметим, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУКиев