Українська лазерна ППО Blysk вперше у світі збила реактивну "Герань", - "Флеш"
Українська лазерна установка ППО Blysk від компанії Carmin Sky вперше у світі збила реактивний безпілотник "Герань" під час захисту об’єкта критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
За його словами, технологія розвивається у межах державної програми "Приватне ППО" за підтримки кластера оборонних технологій Brave1.
Наразі в Україні над застосуванням лазерів для потреб протиповітряної оборони працює одразу кілька компаній.
Такі розробки є вкрай складними та фінансово затратними, тому кожен успішний результат стає важливим кроком для оборонного сектору.
Водночас говорити про запуск серійного виробництва установок Blysk поки що зарано - тривають бойові випробування, під час яких системи вже виконують реальні завдання із захисту критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що 18 листопада у Верховній Раді повідомили, що український оборонно-промисловий комплекс уже здатний самостійно закривати потреби ЗСУ майже у всіх засобах ураження, а серед вітчизняних напрацювань є навіть розробки лазерної зброї.
Водночас, за словами нардепа, критична залежність від західних партнерів досі зберігається у питанні протидії балістиці та постачанні ракет для систем протиповітряної оборони.
Для вирішення дефіциту засобів захисту неба Київ активно залучає іноземних виробників до спільних проєктів.
Зокрема, 24 листопада стало відомо, що Україна та Норвегія створили новий комплекс ППО Desna. Над його розробкою працювала норвезька компанія Kongsberg спільно з українським підприємством за підтримки урядів обох країн.