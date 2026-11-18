Український ОПК нині може самостійно забезпечувати Збройні сили майже всіма засобами ураження, а серед його напрацювань є й лазерна зброя. Ключова залежність лишається в ППО проти балістики та в ракетах для систем протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, Україна сьогодні здатна самостійно забезпечувати себе практично всіма засобами ураження, які використовують Збройні сили. Винятки, за його оцінкою, це системи протиповітряної оборони і, напевне, авіаційна компонента. Тому можливості оборонно-промислового комплексу обмежуються передусім можливостями бюджету, пояснив депутат.

Дронів Україна вже може виробляти, за його словами, напевне, в десятки разів більше, ніж держава здатна профінансувати й закупити для потреб оборони. Він також наголосив, що є багато інноваційних напрацювань у сфері мідл-страйків, діп-страйків і ракетного озброєння, здатного завдавати ударів углиб території ворога. Окремо Веніславський згадав інноваційні розробки у сфері лазерної зброї.

Депутат зазначив, що Україна активно працює над виробництвом боєприпасів. За його словами, артилерійська війна вже не така інтенсивна, як у 2022–2024 роках, нині переважають дронові засоби. Водночас продовжується робота над пострілами 122-го, 152-го та 155-го калібру. Щодо 155-го калібру певна залежність від партнерів зберігається: виробництво освоїли, але спроможностей поки недостатньо, щоб закрити всі потреби.

Ключовою залежністю Веніславський назвав системи ППО, здатні протидіяти балістичним ракетам. За його словами, є лише одна апробована система, яка продемонструвала такий результат, - Patriot PAC-3. Іншу критичну залежність він бачить у ракетах для систем ППО, зокрема класу "земля - повітря" та "повітря - повітря".

Компенсувати цю залежність власними виробничими можливостями - завдання, яке стоїть перед країною, але це не так швидко, як хотілося б, додав він. За його словами, йдеться про дуже високотехнологічні й дорогі рішення, які потребують часу.

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