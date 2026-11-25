Украинская лазерная установка ПВО Blysk от компании Carmin Sky впервые в мире сбила реактивный беспилотник "Герань" при защите объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По его словам, технология развивается в рамках государственной программы "Частное ПВО" при поддержке кластера оборонных технологий Brave1.

В настоящее время в Украине над применением лазеров для нужд противовоздушной обороны работает сразу несколько компаний.

Такие разработки крайне сложны и финансово затратны, поэтому каждый успешный результат становится важным шагом для оборонного сектора.

В то же время, говорить о запуске серийного производства установок Blysk пока рано - продолжаются боевые испытания, в ходе которых системы уже выполняют реальные задачи по защите критической инфраструктуры.