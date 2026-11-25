Украинская лазерная ПВО Blysk впервые в мире сбила реактивную "Герань", - "Флэш"
Украинская лазерная установка ПВО Blysk от компании Carmin Sky впервые в мире сбила реактивный беспилотник "Герань" при защите объекта критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
По его словам, технология развивается в рамках государственной программы "Частное ПВО" при поддержке кластера оборонных технологий Brave1.
В настоящее время в Украине над применением лазеров для нужд противовоздушной обороны работает сразу несколько компаний.
Такие разработки крайне сложны и финансово затратны, поэтому каждый успешный результат становится важным шагом для оборонного сектора.
В то же время, говорить о запуске серийного производства установок Blysk пока рано - продолжаются боевые испытания, в ходе которых системы уже выполняют реальные задачи по защите критической инфраструктуры.
Напомним, что 18 ноября в Верховной Раде сообщили, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже способен самостоятельно закрывать потребности ВСУ почти во всех способах поражения, а среди отечественных наработок есть даже разработки лазерного оружия.
В то же время, по словам нардепа, критическая зависимость от западных партнеров по-прежнему сохраняется в вопросе противодействия баллистике и поставках ракет для систем противовоздушной обороны.
Для решения дефицита средств защиты неба Киев активно привлекает иностранных производителей в совместные проекты.
В частности, 24 ноября стало известно, что Украина и Норвегия создали новый комплекс ПВО Desna. Над его разработкой работала норвежская компания Kongsberg совместно с украинским предприятием при поддержке правительства обеих стран.