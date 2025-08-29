Українська компанія виграла суд проти Росії за знищення майна внаслідок агресії

Деталі справи

Позов стосувався збитків, завданих компанії під час окупації Куп’янська Харківської області у 2022 році. Компанія Universal Fish Company - один із найбільших імпортерів і переробників риби в Україні, виробник бренду Norven. Її виробничо-складський комплекс у Куп’янську був знищений прямими ракетними ударами та пожежами, а частина майна розграбована.

За даними експертної оцінки, втрати компанії становили понад 80 млн грн, що дорівнює 2,21 млн доларів США.

Докази знищення майна підтвердили акти обстеження, фотоматеріали, звіти про пожежі та офіційні відповіді державних органів, які підтвердили факти знищення майна внаслідок дій російських збройних сил.

Який вердикт суду

Суд встановив, що руйнування були наслідком ракетних ударів із використанням систем С-300 та РСЗВ.

Суд визнав, що Російська Федерація, вчинивши акт збройної агресії, порушила принципи Статуту ООН, міжнародне гуманітарне право та суверенітет України. Відповідно до національного законодавства та міжнародних норм, зокрема Гаазької конвенції 1907 року, Росія несе відповідальність за завдану шкоду.

Також зазначено, що РФ не може посилатися на судовий імунітет у справах, пов’язаних з агресією проти України, що підтверджується практикою Верховного Суду України.

Згідно з ухвалою, Російська Федерація має виплатити компанії повну суму збитків та компенсувати судовий збір у розмірі понад 1,37 млн грн до держбюджету України.