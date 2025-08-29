Украинская компания выиграла суд против России за уничтожение имущества в результате агрессии

Детали дела

Иск касался ущерба, нанесенного компании во время оккупации Купянска Харьковской области в 2022 году. Компания Universal Fish Company - один из крупнейших импортеров и переработчиков рыбы в Украине, производитель бренда Norven. Ее производственно-складской комплекс в Купянске был уничтожен прямыми ракетными ударами и пожарами, а часть имущества разграблена.

По данным экспертной оценки, потери компании составили более 80 млн грн, что равняется 2,21 млн долларов США.

Доказательства уничтожения имущества подтвердили акты обследования, фотоматериалы, отчеты о пожарах и официальные ответы государственных органов, подтвердившие факты уничтожения имущества в результате действий российских вооруженных сил.

Какой вердикт суда

Суд установил, что разрушения были следствием ракетных ударов с использованием систем С-300 и РСЗО.

Суд признал, что Российская Федерация, совершив акт вооруженной агрессии, нарушила принципы Устава ООН, международное гуманитарное право и суверенитет Украины. Согласно национальному законодательству и международным нормам, в частности Гаагской конвенции 1907 года, Россия несет ответственность за причиненный вред.

Также отмечено, что РФ не может ссылаться на судебный иммунитет по делам, связанным с агрессией против Украины, что подтверждается практикой Верховного Суда Украины.

Согласно постановлению, Российская Федерация должна выплатить компании полную сумму ущерба и компенсировать судебный сбор в размере более 1,37 млн ​​грн в госбюджет Украины.