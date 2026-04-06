Українська компанія близька до створення двох надзвукових балістичних ракет

Українська компанія Fire Point, виробник крилатої ракети "Фламінго", перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет - FP-7 і FP-9.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штіліерман заявив, що менша ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км і може бути вперше застосована у військових цілях "у найближчому майбутньому". Він описав її як аналог американської балістичної системи малої дальності ATACMS.
Водночас більша ракета FP-9, здатна нести 800-кілограмову бойову частину на відстань до 850 км, незабаром має перейти до стадії випробувань. Штілієрман додав, що поява такої ракети потенційно включить Москву в радіус ураження українського балістичного арсеналу.
За його словами, удари по Москві, яка прикрита однією з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі, можуть спричинити "масовий зсув у свідомості росіян та керівництва Росії".
Водночас старший науковий співробітник Норвезького університету оборони Фабіан Гофман зазначив, що, попри досвід Росії у перехопленні ракет ATACMS, ширше застосування балістичних ракет може перевантажити її систему ППО, яка вже зазнала втрат унаслідок українських ударів.
Нагадаємо, раніше Штіллерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS, але коштуватимуть щонайменше вдвічі дешевше.
За його словами, FP-7 уже пройшла випробування, тоді як FP-9 з дальністю до 800 км готують до тестів.