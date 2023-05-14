UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська команда виборола "золото" на Кубку світу з фехтування на шаблях

Фото: українська команда з фехтування (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 травня, команда українських спортсменок виборола найвищу нагороду на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Батумі (Грузія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

На шляху до першої сходинки п’єдесталу наш квартет у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової взяв гору над Алжиром (45:43), змусив скласти зброю перший номер світового рейтингу Францію (45:44), а також Азербайджан (45:37), у півфіналі здолав Італію (45:36), а у фіналі – збірну США (45:42).

"Відзначимо, що це перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі для збірної України!", - додали в комітеті.

Перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі приніс 45-й переможний удар Ольги Харлан у фінальному поєдинку проти США.

Нагадаємо, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світуспортсмени