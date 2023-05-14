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Украинская команда завоевала "золото" на Кубке мира по фехтованию на саблях

Фото: украинская команда по фехтованию (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 мая, команда украинских спортсменок завоевала высшую награду на Кубке мира по фехтованию на саблях среди женщин в Батуми (Грузия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

На пути к первой строчке пьедестала наш квартет в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой взял верх над Алжиром (45:43), заставил сложить оружие первый номер мирового рейтинга Францию (45:44), а также Азербайджан (45:37), в полуфинале одолел Италию (45:36), а в финале - сборную США (45:42).

"Отметим, что это первое с 2016 года командное золото Кубка мира по женской сабле для сборной Украины!", - добавили в комитете.

Первое с 2016 командное золото Кубка мира в женской сабле принес 45-й победный удар Ольги Харлан в финальном поединке против США.

Напомним, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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