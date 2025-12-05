ua en ru
"Українська команда" пропонує привітати воїнів з Днем ЗСУ донатами на антидронові сіткомети

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 15:23
"Українська команда" пропонує привітати воїнів з Днем ЗСУ донатами на антидронові сіткомети Фото: "Українська команда" пропонує привітати воїнів з Днем ЗСУ донатами на антидронові сіткомети (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" пропонує українцям до Дня ЗСУ та Святого Миколая подарувати бійцям захист від дронів. Це можна зробити, задонативши на протидронові сіткомети, які захищають навіть від дронів на оптоволокні

Як пише РБК-Україна, про це йдеться на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Завтра - День Збройних сил України. А також День Святого Миколая, коли прийнято дарувати подарунки. Найкращим подарунком для наших воїнів буде те, що допоможе захистити їхні життя. "Українська команда" продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!" - закликають в "Українській команді".

Волонтери наголошують, що сіткомет - це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.

"Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. В тому числі дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи", - пояснюють в "Українській команді".

Взяти участь у зборі:

Раніше "Українська команда" передала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, полку "Ахіллес" Сил безпілотних систем, спецпідрозділу "Артан" ГУР МО та іншим підрозділам.

Також повідомлялось, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих дронів, в тому числі на оптоволокні.

Збройні сили України День Святого Николая Допомога армії
