"Украинская команда" предлагает поздравить воинов с Днем ВСУ донатами на антидронные сеткометы

"Украинская команда" предлагает украинцам ко Дню ВСУ и Святого Николая подарить бойцам защиту от дронов. Это можно сделать, задонатив на противодроновые ситкометы, которые защищают даже от дронов на оптоволокне

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Завтра - День Вооруженных сил Украины. А также День Святого Николая, когда принято дарить подарки. Лучшим подарком для наших воинов будет то, что поможет защитить их жизни. "Украинская команда" продолжает сбор на противодроновые сеткометы. Давайте поможем Святому Николаю сохранить жизни наших защитников. Друзья, донатим!" - призывают в "Украинской команде".

Волонтеры отмечают, что ситкомет - это новейшая украинская разработка, которая уже положительно зарекомендовала себя в работе на передовой.

"Сетка внутри этого устройства эффективно сбивает вражеские дроны. В том числе дроны на оптоволокне, против которых бессильны РЭБы", - объясняют в "Украинской команде".

Принять участие в сборе: