UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Українська команда" передала вантажівку 67 бригаді на найгарячіший напрямок фронту, - Палатний

Фото: керівник штабу "Українскої команди" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали ще одну вантажівку бійцям 67-ї бригади на Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Українська команда" передала чергову вантажівку бійцям 2 окремого стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригади ЗСУ.

"Ці хлопці, серед яких багато добровольців ДУК "Правий сектор", брали участь у Харківському контрнаступі, вели бої під Бахмутом та під Кремінною, тримали оборону на Лиманському напрямку, а зараз б’ють ворога під Покровськом", - написав Артур Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив, що бійцям під Покровськом зараз дуже потрібна підтримка.

"Покровський напрямок зараз - найгарячіша ділянка фронту. Ворог тисне щосили, намагаючись просунутися вглиб нашої території. Наші хлопці стоять стіною і дають гідну відсіч. Проте зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка і допомога. Нехай наша вантажівка допоможе нашим героям більш впевнено протистояти ворогу і збереже життя", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже 3,5 тисячі дронів різних типів, понад 90 автівок та багато іншого спорядження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур ПалатнийВолонтери