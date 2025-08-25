"Украинская команда" передала грузовик 67 бригаде на самое горячее направление фронта, - Палатный

"Украинская команда" передала очередной грузовик бойцам 2 отдельного стрелкового батальона имени Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригады ВСУ.

"Эти ребята, среди которых многие добровольцы ДУК "Правый сектор", участвовали в Харьковском контрнаступлении, вели бои под Бахмутом и под Кременной, держали оборону на Лиманском направлении, а сейчас бьют врага под Покровском", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что бойцам под Покровском сейчас очень нужна поддержка.

"Покровское направление сейчас - самый горячий участок фронта. Враг давит изо всех сил, пытаясь продвинуться вглубь нашей территории. Наши ребята стоят стеной и дают достойный отпор. Однако сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь. Пусть наш грузовик поможет нашим героям более уверенно противостоять врагу и сбережет жизни", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже 3,5 тысячи дронов разных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.