"Українська команда" передала спецпідрозділу "Рейнджер" потужні зарядні станції, - Палатний

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від "Української команди" отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригада ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахіллес" СБС, спецпідрозділ "Артан" ГУР та інші військові підрозділи.

Нагадаємо, "Українська команда" також проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору: