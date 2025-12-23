UA

"Українська команда" передала спецпідрозділу "Рейнджер" потужні зарядні станції, - Палатний

Фото: "Українська команда" передала бійцям "Рейнджеру" зарядні станції (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала на передову чергову партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу "Рейнджер" Сил Спеціальних Операцій України.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Нашим "спецам" потрібна тиша та автономність. Тому "Українська команда" передала чергову партію зарядних станцій спецпідрозділу "Рейнджер" Сил Спеціальних Операцій України", - зазначив Артур Палатний.

Він наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

"Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога. Диверсії, розвідка, удари по критичних об’єктах - це  їхня робота. Впевнений, наші зарядні станції допоможуть їм успішно виконувати бойові завдання і збережуть життя наших героїв", - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від "Української команди" отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригада ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахіллес" СБС, спецпідрозділ "Артан" ГУР та інші військові підрозділи.

Нагадаємо, "Українська команда" також проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору:

