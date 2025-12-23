RU

"Украинская команда" передала спецподразделению "Рейнджер" мощные зарядные станции, - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала бойцам "Рейнджера" зарядные станции (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала на передовую очередную партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Рейнджер" Сил Специальных Операций Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Нашим "спецам" нужна тишина и автономность. Поэтому "Украинская команда" передала очередную партию зарядных станций спецподразделению "Рейнджер" Сил Специальных Операций Украины", - отметил Артур Палатный.

Он подчеркнул, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задания.

"Это те героические ребята, которые выполняют самые сложные задачи в тылу врага. Диверсии, разведка, удары по критическим объектам - это их работа. Уверен, наши зарядные станции помогут им успешно выполнять боевые задачи и сохранят жизнь наших героев", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что большие партии зарядных станций от "Украинской команды" получили Третий армейский корпус, 28 и 44 бригада ВСУ, 117 бригада ТРО, полк "Ахиллес" СБС, спецподразделение "Артан" ГУР и другие военные подразделения.

Напомним, "Украинская команда" также проводит большой сбор на сеткометы, позволяющие бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, даже от дронов на оптоволокне.

Присоединиться к сбору:

