"Українська команда" передала спецпідрозділу "Рейнджер" потужні зарядні станції, - Палатний

Як пише РБК-Україна , про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога. Диверсії, розвідка, удари по критичних об’єктах - це їхня робота. Впевнений, наші зарядні станції допоможуть їм успішно виконувати бойові завдання і збережуть життя наших героїв", - сказав Палатний.

Він наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від "Української команди" отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригада ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахіллес" СБС, спецпідрозділ "Артан" ГУР та інші військові підрозділи.

Нагадаємо, "Українська команда" також проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору: