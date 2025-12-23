"Украинская команда" передала спецподразделению "Рейнджер" мощные зарядные станции, - Палатный
"Украинская команда" передала на передовую очередную партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Рейнджер" Сил Специальных Операций Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.
"Нашим "спецам" нужна тишина и автономность. Поэтому "Украинская команда" передала очередную партию зарядных станций спецподразделению "Рейнджер" Сил Специальных Операций Украины", - отметил Артур Палатный.
Он подчеркнул, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задания.
"Это те героические ребята, которые выполняют самые сложные задачи в тылу врага. Диверсии, разведка, удары по критическим объектам - это их работа. Уверен, наши зарядные станции помогут им успешно выполнять боевые задачи и сохранят жизнь наших героев", - сказал Палатный.
Ранее сообщалось, что большие партии зарядных станций от "Украинской команды" получили Третий армейский корпус, 28 и 44 бригада ВСУ, 117 бригада ТРО, полк "Ахиллес" СБС, спецподразделение "Артан" ГУР и другие военные подразделения.
Напомним, "Украинская команда" также проводит большой сбор на сеткометы, позволяющие бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, даже от дронов на оптоволокне.
Присоединиться к сбору:
- ПриватБанк
- UAPay
- Монобанк
- Номер карты банки: 4874 1000 2822 1565
- Полные реквизиты - https://shorturl.at/vYOix