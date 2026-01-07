"Українська команда" передала машину швидкої допомоги 143 ОМБр, - Палатний

Як пише РБК-Україна , про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Кожна машина швидкої допомоги, передана на передову, це збереження найціннішого - життя і здоров’я наших захисників. "Українська команда" передала "швидку" бійцям 143 окремої механізованої бригади", - написав Артур Палатний.

Ця бригада брала участь в боях під Бахмутом та Ізюмом, у звільненні Харківщини. А зараз виконує спеціальні завдання на різних гарячих напрямках, зазначив керівник "Української команди".

"Бажаємо їм повернутися додому живими та неушкодженими. І бути впевненими: якщо стане гаряче, допомога приїде миттєво", - сказав Палатний.