"Українська команда" передала машину швидкої допомоги 143 ОМБр, - Палатний

Україна, Середа 07 січня 2026 14:02
UA EN RU
"Українська команда" передала машину швидкої допомоги 143 ОМБр, - Палатний Фото: "Українська команда" передала машину швидкої допомоги 143 ОМБр (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав машину швидкої допомоги 143-й окремій механізованій бригаді.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Кожна машина швидкої допомоги, передана на передову, це збереження найціннішого - життя і здоров’я наших захисників. "Українська команда" передала "швидку" бійцям 143 окремої механізованої бригади", - написав Артур Палатний.

Ця бригада брала участь в боях під Бахмутом та Ізюмом, у звільненні Харківщини. А зараз виконує спеціальні завдання на різних гарячих напрямках, зазначив керівник "Української команди".

"Бажаємо їм повернутися додому живими та неушкодженими. І бути впевненими: якщо стане гаряче, допомога приїде миттєво", - сказав Палатний.

Допомога "Української команди" Силам оборони України

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення відправила на передову понад 100 позашляховиків, вантажівок, "швидких" та іншої автомобільної техніки.

Також волонтери передали захисникам більш ніж 3700 дронів, майже 200 зарядних станцій, десятки систем РЕБ, "Старлінків", сіткометів тощо.

Раніше повідомлялося, що напередодні новорічних свят "Українська команда" передала на фронт великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, 28 та 44 бригадам ЗСУ, 117 бригаді ТрО, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділам "Артан" та іншим.

