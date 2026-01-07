"Украинская команда" передала машину скорой помощи 143 ОМБр, - Палатный

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.

"Каждая машина скорой помощи, переданная на передовую, это сохранение самого ценного - жизни и здоровья наших защитников. "Украинская команда" передала "скорую" бойцам 143 отдельной механизированной бригады", - написал Артур Палатный.

Эта бригада участвовала в боях под Бахмутом и Изюмом, в освобождении Харьковщины. А сейчас выполняет специальные задачи на различных горячих направлениях, отметил руководитель "Украинской команды".

"Желаем им вернуться домой живыми и невредимыми. И быть уверенными: если станет горячо, помощь приедет мгновенно", - сказал Палатный.