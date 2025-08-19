"Украинская команда" передала авто подразделению "Блэк Фокс" иностранного легиона ГУР, - Палатный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Передали очередное авто бойцам подразделения "Блэк Фокс" первого отряда спецназначения иностранного легиона ГУР МО. Мы очень благодарны этим героям за поддержку и героизм. Пусть наш автомобиль поможет им успешно выполнять самые сложные задачи и сохранит жизнь", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы подразделения участвовали в битвах за Лисичанск и Северодонецк, в Белгородской операции. Защищали Харьковщину и Запорожье. А только что вернулись после очередной успешной операции.

Палатный заверил, что волонтеры продолжат помогать защитникам на передовой.

"Сегодня все разговоры украинцев - вокруг вчерашних переговоров в Вашингтоне и будущего так называемых мирных договоренностей. Но я уверен: по-настоящему судьба нашего государства решается на передовой. Поэтому продолжаем помогать нашим защитникам", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения РФ передала на передовую уже 3500 дронов разных типов и более 90 единиц автомобильной техники.