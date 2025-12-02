UA

"Українська команда" передала 117 бригаді ТрО зарядні станції та сіткомети, - Палатний

Фото: "Українська команда" передала 117 бригаді ТрО зарядні станції та сіткомети (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали бійцям 117-ї бригади ТрО партію зарядних станцій та протидронові сіткомети.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Українська команда" передала дуже важливу допомогу бійцям 117-й Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв'язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.

"Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв", - заявив Палатний.

Збір на сіткомети

Нагадаємо, "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.

Долучитися:

Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій отримали від "Української команди" бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третього армійського корпусу, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділу "Артан" ГУР та інші.

