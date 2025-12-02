"Украинская команда" передала 117 бригаде ТрО зарядные станции и сеткометы, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 117-й бригады ТрО партию зарядных станций и противодроновые сеткометы.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.
"Украинская команда" передала очень важную помощь бойцам 117-й Сумской бригады ТрО. Мощные зарядные станции для бесперебойной работы техники и связи и сеткометы, которые будут защищать наших бойцов от вражеских дронов. Сумская бригада ТРО до лета 2025 мужественно держала границу, а сейчас сдерживает врага на Лиманском направлении", - написал Артур Палатный.
Руководитель волонтерского штаба подчеркнул, что эта поддержка сохранит жизнь и здоровье защитников на передовой.
"Несмотря на все разговоры о переговорах, враг продолжает давить по всей линии фронта. Разрушает логистику, энергетику и связь. Уверен: наша поддержка поможет этим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь и здоровье наших героев", - заявил Палатный.
Напомним, "Украинская команда" проводит большой сбор на сеткометы, способные защитить бойцов от вражеских беспилотников, в том числе от дронов на оптоволокне.
Ранее сообщалось, что большие партии зарядных станций получили от "Украинской команды" бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьего армейского корпуса, полка "Ахиллес" СБС, спецподразделения "Артан" ГУР и другие.