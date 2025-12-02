"Українська команда" передала 117 бригаді ТрО зарядні станції та сіткомети, - Палатний
Волонтери "Української команди" передали бійцям 117-ї бригади ТрО партію зарядних станцій та протидронові сіткомети.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.
"Українська команда" передала дуже важливу допомогу бійцям 117-й Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв'язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку", - написав Артур Палатний.
Керівник волонтерського штабу наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.
"Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв", - заявив Палатний.
Збір на сіткомети
Нагадаємо, "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.
Долучитися:
- Приватбанк
- UAPay
- Монобанк
- Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565
- Повні реквізити
Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій отримали від "Української команди" бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третього армійського корпусу, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділу "Артан" ГУР та інші.