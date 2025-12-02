ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Украинская команда" передала 117 бригаде ТрО зарядные станции и сеткометы, - Палатный

Вторник 02 декабря 2025 14:32
UA EN RU
"Украинская команда" передала 117 бригаде ТрО зарядные станции и сеткометы, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала 117 бригаде ТрО зарядные станции и сеткометы (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 117-й бригады ТрО партию зарядных станций и противодроновые сеткометы.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала очень важную помощь бойцам 117-й Сумской бригады ТрО. Мощные зарядные станции для бесперебойной работы техники и связи и сеткометы, которые будут защищать наших бойцов от вражеских дронов. Сумская бригада ТРО до лета 2025 мужественно держала границу, а сейчас сдерживает врага на Лиманском направлении", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба подчеркнул, что эта поддержка сохранит жизнь и здоровье защитников на передовой.

"Несмотря на все разговоры о переговорах, враг продолжает давить по всей линии фронта. Разрушает логистику, энергетику и связь. Уверен: наша поддержка поможет этим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь и здоровье наших героев", - заявил Палатный.

Сбор на сеткометы

Напомним, "Украинская команда" проводит большой сбор на сеткометы, способные защитить бойцов от вражеских беспилотников, в том числе от дронов на оптоволокне.

Присоединиться:

Ранее сообщалось, что большие партии зарядных станций получили от "Украинской команды" бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьего армейского корпуса, полка "Ахиллес" СБС, спецподразделения "Артан" ГУР и другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур Палатный Вооруженные силы Украины Волонтеры
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит