"Українська команда" допомогла Третьому армійському корпусу джерелами автономного живлення, - Палатний

"Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України", - розповів Артур Палатний.

Керівник "Української команди" зазначив, що зараз електроенергія на передовій - це умова для виживання бійців.

"Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян", - сказав Палатний.

Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями: