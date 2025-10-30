"Українська команда" допомогла Третьому армійському корпусу джерелами автономного живлення, - Палатний

"Українська команда" продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.
"Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України", - розповів Артур Палатний.
Керівник "Української команди" зазначив, що зараз електроенергія на передовій - це умова для виживання бійців.
"Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян", - сказав Палатний.
Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.
Долучитися до збору можна за посиланнями:
Раніше волонтери "Української команди" передали партії зарядних станцій батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" та іншим військовим підрозділам.