"Украинская команда" помогла Третьему армейскому корпусу источниками автономного питания, - Палатный

"Передали полсотни мощных зарядных станций с дополнительными батареями Третьему армейскому корпусу. Эти ребята сейчас держат более 150 километров фронта на Востоке Украины", - рассказал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что сейчас электроэнергия на передовой - это условие для выживания бойцов.

"Дроны и системы связи должны работать бесперебойно. От этого зависит, прежде всего, жизнь наших бойцов. А значит, и уничтожение наших врагов. Уверен: эти зарядные станции обеспечат наших бойцов электроэнергией и помогут еще эффективнее уничтожать россиян", - сказал Палатный.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила большой сбор на сеткометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

Присоединиться к сбору можно по ссылкам: