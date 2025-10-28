Батальйон "Свобода" отримав від "Української команди" велику партію зарядних станцій, - Палатний

Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний, пише РБК-Україна .

"Ворог намагається занурити Україну в темряву. Б'є по наших ТЕЦ, електростанціях, газосховищах. Особливо важка ситуація - вздовж лінії фронту. Окупанти намагаються позбавити наших захисників світла, тепла та зв'язку. Маємо допомогти нашим хлопцям", - сказав Артур Палатний.

Він розповів, що "Українська команда" передала чергову партію зарядних станцій легендарному батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж".

Він зазначив, що автономні зарядні станції є необхідними в зоні бойових дій, де немає електроенергії, зокрема, для безперебійної роботи Старлінків, РЕБів та багато іншого обладнання.

"Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, Донеччину, Луганщину. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків. Упевнений: ці зарядні станції допоможуть хлопцям ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди залишатися на зв'язку. Тому що це - про живлення Старлінків, про роботу РЕБів та багато іншого", - зазначив Артур Палатний.

Всього з початку повномасштабного вторгнення "УК" передала різним військовим підрозділам понад 3500 дронів, більше 90 автівок та іншого спорядження.

Крім того, волонтери "Української команди" організували збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями: