Українська як друга іноземна? Що зміниться для школярів у Польщі й коли

Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної. Крім того, учням з України доступні за потреби додаткові заняття з певних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України
Минулого тижня в межах робочого візиту української делегації у Варшаву відбулась зустріч:
За результатами заходу у МОН повідомили, що польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної.
Під час зустрічі польська сторона повідомила також, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" - обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти.
Уточнюється, що це питання можуть врахувати в межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026-2027 роки.
Програми для викладання української мови як другої іноземної в польських школах розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.
"МОН спільно з партнерами працює над тим, щоб українські діти за кордоном не втрачали зв'язок з Україною та мали змогу вивчати українознавчі предмети", - наголосили у міністерстві.
У межах чинного польського законодавства, школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:
Насамкінець у МОН розповіли, що у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Польщі можуть штрафувати українців, чиї діти не ходять до школи.
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